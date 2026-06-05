Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитнику «Байера» Эдмонду Тапсобе в Волгограде подарили ушанку

Игрок Буркина-Фасо примерил шапку как у Криштиану Роналду.

Источник: Комсомольская правда

Игрок Буркина-Фасо и защитник «Байера» Эдмонд Тапсобе уедет из Волгограда с подарком, который ему вряд ли пригодится на Родине, но наверняка подарит приятные воспоминания о приключениях в России. На предматчевой тренировке представители сборной России по футболу вручили Эдмону шапку-ушанку и напомнили, что точно в такой в 1998 году гулял по Красной площади в Москве нападающий миланского «Интера» Роналдо. Эдмонд сразу на поле «Волгоград Арены» примерил подарок.

— Мне идет такая? Можно я в ней пойду тренироваться? — футболист натянул ушанку и пошел в ней к игрокам своей команды. А российские болельщики оценили стильные костюмы сборной Буркина-Фасо. Многие сказали, что мечтают о футболке, как у Эдмонда.