Защитнику «Байера» Эдмонду Тапсобе в Волгограде подарили ушанку

Игрок Буркина-Фасо и защитник «Байера» Эдмонд Тапсобе уедет из Волгограда с подарком, который ему вряд ли пригодится на Родине, но наверняка подарит приятные воспоминания о приключениях в России. На предматчевой тренировке представители сборной России по футболу вручили Эдмону шапку-ушанку и напомнили, что точно в такой в 1998 году гулял по Красной площади в Москве нападающий миланского «Интера» Роналдо. Эдмонд сразу на поле «Волгоград Арены» примерил подарок.