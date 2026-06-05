В Кузбассе гадюка укусила ребенка во дворе дома

Гадюка укусила ребенка прямо во дворе дома. Инцидент произошел в Кемеровской области, сообщает издание vse42.ru.
ЧП случилось в поселке Загадное около Новокузнецка. Ребенок играл на улице, когда на него напала змея, сообщили в областном минздраве.
Скорая помощь прибыла на место. Медики оказали мальчику первую помощь и увезли его в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Ю. Е. Малаховского. Там укушенного школьника лечат.
В министерстве призвали родителей напомнить детям: нельзя ловить и дразнить змей. При укусе нужно сразу звать на помощь врачей.
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