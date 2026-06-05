Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кузбассе гадюка укусила ребенка во дворе дома

Мальчика, укушенного гадюкой во дворе дома в Кемеровской области, госпитализировали, врачи оказывают помощь.

Источник: Комсомольская правда

Гадюка укусила ребенка прямо во дворе дома. Инцидент произошел в Кемеровской области, сообщает издание vse42.ru.

ЧП случилось в поселке Загадное около Новокузнецка. Ребенок играл на улице, когда на него напала змея, сообщили в областном минздраве.

Скорая помощь прибыла на место. Медики оказали мальчику первую помощь и увезли его в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Ю. Е. Малаховского. Там укушенного школьника лечат.

В министерстве призвали родителей напомнить детям: нельзя ловить и дразнить змей. При укусе нужно сразу звать на помощь врачей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.