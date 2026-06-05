Этой осенью в Сочи откроется одна из крупнейших школ Лазаревского района

Новую школу № 101 им. Героя Советского Союза П. М. Камозина на улице Малышева в Лазаревском районе Сочи ввели в эксплуатацию, что отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». Учреждение откроется уже этой осенью, сообщили в администрации города.
«Школа обладает великолепной инфраструктурой, три спортивных зала: большой и два малых. Обязательно мы будем здесь культивировать самбо, это наш региональный вид спорта, в каждой школе он у нас обязательно преподается. Ну и хореографический зал, логопедические кабинеты, кабинеты дефектолога и замечательный медицинский блок», — рассказала директор департамента образования администрации Сочи Ольга Медведева.
Также там планируется открыть кадетский класс и создать специальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Пока в учреждении продолжается подбор педагогических кадров, ведется дооснащение учебных кабинетов мебелью, современной оргтехникой и спортивным инвентарем, а также подготовка к процедуре лицензирования. Учебное заведение рассчитано на 1100 мест.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.