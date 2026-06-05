Этой осенью в Сочи откроется одна из крупнейших школ Лазаревского района

«Школа обладает великолепной инфраструктурой, три спортивных зала: большой и два малых. Обязательно мы будем здесь культивировать самбо, это наш региональный вид спорта, в каждой школе он у нас обязательно преподается. Ну и хореографический зал, логопедические кабинеты, кабинеты дефектолога и замечательный медицинский блок», — рассказала директор департамента образования администрации Сочи Ольга Медведева.