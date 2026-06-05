Редкое захоронение аристократки с новорождённым нашли в Красноярском крае

Могильник оказался многослойным — захоронения совершались здесь на протяжении нескольких тысяч лет, начиная с бронзового века (II-I века до н. э.). Однако на этом фоне выделяется единственный нетронутый курган, внутри которого нашли кости женщины и новорождённого.