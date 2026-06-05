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Редкое захоронение аристократки с новорождённым нашли в Красноярском крае

Предположительный период погребения — IX-X век.

В зоне строительства железной дороги «Кызыл — Курагино» на юге Красноярского края обнаружено уникальное захоронение взрослой женщины с младенцем. Об этом сообщили в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН.

Могильник оказался многослойным — захоронения совершались здесь на протяжении нескольких тысяч лет, начиная с бронзового века (II-I века до н. э.). Однако на этом фоне выделяется единственный нетронутый курган, внутри которого нашли кости женщины и новорождённого.

Погребение сопровождалось редкой ритуальной практикой: в могиле обнаружили останки коня со шкурой и конское снаряжение из 78 предметов, инкрустированных серебром и золотом. Это указывает на высокий статус женщины.

«Это явно не рядовое, а элитное погребение. Человек имел высокий социальный статус, и набор вещей это отражает», — отметил директор института Андрей Поляков.

Среди находок также серьги, обломок дорогого зеркала и украшения в стиле китайского декоративного искусства. Для региона это уникальное явление. Предположительный период погребения — IX-X век.

Ранее мы сообщали, что артефакты бронзового века нашли на территории монастыря в Красноярске.