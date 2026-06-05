CNN: ВМС США скрыли последствия пожара на USS Gerald R. Ford

После инцидента USS Gerald R. Ford покинул Красное море. Корабль отправили на экстренный ремонт сначала на базу на Крите, затем в Сплит. Позже авианосец вернулся в Красное море, а в мае завершил рекордный 11-месячный поход, вернувшись на базу в Норфолке (штат Виргиния). По данным источников, ремонт на борту продлится как минимум год. Все это время корабль не сможет выполнять боевые задачи.