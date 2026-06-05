CNN: ВМС США скрыли последствия пожара на USS Gerald R. Ford

По данным собеседников телеканала, огонь удалось взять под контроль только спустя 30 часов. Причина — полный отказ корабельной системы пожаротушения. Экипажу пришлось бороться с пламенем самостоятельно, в авральном режиме. Огонь уничтожил значительную часть спальных и вспомогательных помещений. Двое моряков получили ранения и нуждались в медицинской помощи, уточняет «Интерфакс».
Более двух дней палубная авиация не могла подняться в воздух с авианосца, что фактически выключило его из участия в военной кампании.
«Я всерьез думал, что мы потеряем корабль», — признался CNN один из членов экипажа.
Он описал ситуацию фразой: «либо сражайся, либо умри».
Телеканал получил видеозаписи с места событий. На кадрах видны полностью выгоревшие отсеки, обугленные стены и потолки, сгоревшие койки, искореженные металлические конструкции. Из-за повреждений около 600 моряков остались без спальных мест.
После инцидента USS Gerald R. Ford покинул Красное море. Корабль отправили на экстренный ремонт сначала на базу на Крите, затем в Сплит. Позже авианосец вернулся в Красное море, а в мае завершил рекордный 11-месячный поход, вернувшись на базу в Норфолке (штат Виргиния). По данным источников, ремонт на борту продлится как минимум год. Все это время корабль не сможет выполнять боевые задачи.
USS Gerald R. Ford играл ключевую роль в операции против Ирана. Его палубная авиация наносила удары по иранским целям. При этом авианосная ударная группа во главе с ним постоянно находилась под угрозой атак баллистических ракет и ударных беспилотников.
Введенный в строй в 2017 году USS Gerald R. Ford стоимостью 13 миллиардов долларов — самый новый и технологически продвинутый из 11 атомных авианосцев ВМС США.