В Хабаровском крае ранее судимый мужчина избил знакомого после застолья

В полиции напоминают, что повторное применение физической силы для людей с неснятой или непогашенной судимостью за насильственные преступления может обернуться уже уголовной ответственностью. Это касается в том числе бытовых конфликтов, которые начинаются как обычная ссора, а заканчиваются больницей и новым делом.