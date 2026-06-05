В Хабаровском крае ранее судимый мужчина избил знакомого после застолья

В Хабаровском крае полицейские задержали 53-летнего жителя Советской Гавани, которого подозревают в избиении знакомого. О происшествии в полицию сообщили из медучреждения, куда поступил мужчина с травмами, рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Оперативники установили подозреваемого и задержали его. По данным полиции, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разбой с применением физической силы и имеет непогашенную судимость.
Сам конфликт произошёл в квартире общей знакомой. Мужчины вместе употребляли алкоголь, затем между ними началась ссора. По версии полиции, подозреваемый несколько раз ударил оппонента кулаком по лицу.
Отдел дознания ОМВД России по Советско-Гаванскому району возбудил уголовное дело о нанесении побоев лицом, имеющим судимость. Максимальное наказание по этой статье — арест на срок до шести месяцев.
В полиции напоминают, что повторное применение физической силы для людей с неснятой или непогашенной судимостью за насильственные преступления может обернуться уже уголовной ответственностью. Это касается в том числе бытовых конфликтов, которые начинаются как обычная ссора, а заканчиваются больницей и новым делом.