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Хабаровчанка лишилась золотой цепочки после ночного знакомства

По словам задержанного, на следующее утро он сдал украшение в ломбард за 15 тысяч рублей.

В Хабаровске полицейские задержали 45-летнего жителя Кировского района, которого подозревают в краже золотой цепочки стоимостью 50 тысяч рублей. В полицию обратилась жительница Индустриального района, сообщили в УМВД.

По данным полиции, в тот день женщина была у подруги, где распивала спиртное. Ночью по дороге домой она зашла в магазин, а на выходе разговорилась с двумя мужчинами и пригласила их к себе.

Когда гости ушли, хабаровчанка обнаружила, что с её шеи пропала золотая цепочка. Оперативники установили подозреваемого и задержали его. Мужчина ранее был судим за убийство, разбой, вымогательство и угон, а в прошлом получил 23 года лишения свободы.

По словам задержанного, на следующее утро он сдал украшение в ломбард за 15 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на продукты и алкоголь.

Во время следственных действий полицейские изъяли у подозреваемого смартфон, чтобы частично возместить ущерб потерпевшей. Возбуждено уголовное дело о краже, максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.