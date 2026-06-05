Хабаровчанка лишилась золотой цепочки после ночного знакомства

В Хабаровске полицейские задержали 45-летнего жителя Кировского района, которого подозревают в краже золотой цепочки стоимостью 50 тысяч рублей. В полицию обратилась жительница Индустриального района, сообщили в УМВД.
По данным полиции, в тот день женщина была у подруги, где распивала спиртное. Ночью по дороге домой она зашла в магазин, а на выходе разговорилась с двумя мужчинами и пригласила их к себе.
Когда гости ушли, хабаровчанка обнаружила, что с её шеи пропала золотая цепочка. Оперативники установили подозреваемого и задержали его. Мужчина ранее был судим за убийство, разбой, вымогательство и угон, а в прошлом получил 23 года лишения свободы.
По словам задержанного, на следующее утро он сдал украшение в ломбард за 15 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на продукты и алкоголь.
Во время следственных действий полицейские изъяли у подозреваемого смартфон, чтобы частично возместить ущерб потерпевшей. Возбуждено уголовное дело о краже, максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.