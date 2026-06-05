Воронеж опустился в рейтинге инвестиционного климата и уступил Липецку

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Его результаты призваны стимулировать конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Система показателей разработана с учетом отечественных и мировых практик, направленных на оценку состояния инвестклимата, рейтинг рассчитывается по 127 показателям в восьми направлениях — недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, а также развитие рынка и конкуренции.