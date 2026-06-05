Евгений Семенов: «Процесс развивается системно и логично»

«Внимательное наблюдение за тем, как протекает локализация идей социальной архитектуры в России, позволяет отметить, что процесс развивается системно и логично», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, оценивая появление Стандарта социально-архитектурного проекта.
"Появление Стандарта социально-архитектурного проекта — это значимый шаг в интеграции института социальной архитектуры в отечественную систему управления социально политическими процессами.
Очевидно, что процесс этой интеграции длителен и вариативен. В обыденном сознании фигура социального архитектора сегодня возникает в образе блестящего европейского импланта, внедряемого в ткань российской политической культуры. А культура эта, как известно, загадочна и непредсказуема. Отсюда и вариативность.
Полагаю, что идеи социальной архитектуры, со временем должны покинуть пределы магических лабораторий, в которых пахнет то ли керосином, то ли ладаном и бихевиоризмом, и овладеть массами, как учил классик. И появление Стандарта, отвечающего на многие вопросы профессиональных управленческих сообществ, — это как раз свидетельство этого процесса. Однако подход к социальной архитектуре как к проектной деятельности, предложенный Стандартом, сразу ставит вопрос о субъекте управления. Если рассматривать деятельность социальных архитекторов не только с точки зрения прикладных (политтехнологических) задач, а как форму управления общественным сознанием, его ценностными ориентациями, тогда тем более возникает вопрос: «кто субъект управления»? Есть прекрасная платформа «Россия — страна возможностей».
Однако РСВ — это проектный офис, и социальная архитектура для этой платформы будет всего-навсего очередным проектом. Статус идеи сразу обесценит саму идею. Передавать управление на уровень регионов также не продуктивно. Регионы создадут бюрократические структуры (министерства социальной архитектуры), потребуют от федерального центра денег и примутся с энтузиазмом фальсифицировать отчетность о достижениях. Пытаться коллегиально управлять процессом, включая в него множество операторов, — это означает оставить дитя без глаза, а в отечественных традициях еще и нянек потом расстрелять.
Таким образом, вопрос о субъекте управления, имеющем эксклюзивный статус, ресурсы, а главное — полномочия, — это сегодня вопрос, от которого во-многом зависит будущее института социальной архитектуры в России. Послужит ли идея качественному развитию отечественной политической культуры или не выйдет за пределы обычной компанейщины".