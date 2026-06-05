Евгений Семенов: «Процесс развивается системно и логично»

Полагаю, что идеи социальной архитектуры, со временем должны покинуть пределы магических лабораторий, в которых пахнет то ли керосином, то ли ладаном и бихевиоризмом, и овладеть массами, как учил классик. И появление Стандарта, отвечающего на многие вопросы профессиональных управленческих сообществ, — это как раз свидетельство этого процесса. Однако подход к социальной архитектуре как к проектной деятельности, предложенный Стандартом, сразу ставит вопрос о субъекте управления. Если рассматривать деятельность социальных архитекторов не только с точки зрения прикладных (политтехнологических) задач, а как форму управления общественным сознанием, его ценностными ориентациями, тогда тем более возникает вопрос: «кто субъект управления»? Есть прекрасная платформа «Россия — страна возможностей».