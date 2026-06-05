В Ергаках владелец горнолыжной базы выплатит 750 тыс. рублей травмированной лыжнице

В Красноярском крае суд взыскал 750 тыс. рублей с владельца горнолыжной базы отдыха «Ергаки». Ему придется заплатить жительнице Абакана, которая получила тяжелую травму ноги во время катания. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Девушка 23 лет приехала на базу покататься на лыжах. Во время спуска она потеряла управление, упала и получила серьезную травму. После длительного лечения пострадавшая обратилась в суд за компенсацией.
Владелец базы свою ответственность отрицал. В суде он заявил, что оказывает только услуги по подъему людей на склон с помощью бугельного подъемника, а за дальнейший спуск якобы не отвечает. К делу привлекли прокурора. В ходе рассмотрения были представлены доказательства, что трасса не была оборудована необходимыми элементами безопасности. На склоне отсутствовали указатели, разметка и другие средства, которые помогают безопасно ориентироваться во время катания.
Также выяснилось, что предприниматель регулярно заключал договоры со спортивными школами на предоставление лыжных трасс для тренировок. Суд учел эти документы и пришел к выводу, что речь шла не только о работе подъемника, но и об оказании услуг по организации катания.
Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил требования пострадавшей. Кроме того, Ермаковский районный суд продолжает рассматривать уголовное дело об оказании владельцем базы услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.