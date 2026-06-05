В Ергаках владелец горнолыжной базы выплатит 750 тыс. рублей травмированной лыжнице

Владелец базы свою ответственность отрицал. В суде он заявил, что оказывает только услуги по подъему людей на склон с помощью бугельного подъемника, а за дальнейший спуск якобы не отвечает. К делу привлекли прокурора. В ходе рассмотрения были представлены доказательства, что трасса не была оборудована необходимыми элементами безопасности. На склоне отсутствовали указатели, разметка и другие средства, которые помогают безопасно ориентироваться во время катания.