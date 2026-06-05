Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ергаках владелец горнолыжной базы выплатит 750 тыс. рублей травмированной лыжнице

Суд взыскал 750 тыс. рублей с владельца горнолыжной базы отдыха «Ергаки» в пользу жительницы Абакана, которая получила тяжелую травму ноги во время катания.

В Красноярском крае суд взыскал 750 тыс. рублей с владельца горнолыжной базы отдыха «Ергаки». Ему придется заплатить жительнице Абакана, которая получила тяжелую травму ноги во время катания. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Девушка 23 лет приехала на базу покататься на лыжах. Во время спуска она потеряла управление, упала и получила серьезную травму. После длительного лечения пострадавшая обратилась в суд за компенсацией.

Владелец базы свою ответственность отрицал. В суде он заявил, что оказывает только услуги по подъему людей на склон с помощью бугельного подъемника, а за дальнейший спуск якобы не отвечает. К делу привлекли прокурора. В ходе рассмотрения были представлены доказательства, что трасса не была оборудована необходимыми элементами безопасности. На склоне отсутствовали указатели, разметка и другие средства, которые помогают безопасно ориентироваться во время катания.

Также выяснилось, что предприниматель регулярно заключал договоры со спортивными школами на предоставление лыжных трасс для тренировок. Суд учел эти документы и пришел к выводу, что речь шла не только о работе подъемника, но и об оказании услуг по организации катания.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил требования пострадавшей. Кроме того, Ермаковский районный суд продолжает рассматривать уголовное дело об оказании владельцем базы услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.