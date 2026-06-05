У авиакомпании NordStar снова доступна услуга покупки билетов в рассрочку без переплаты

Пассажиры авиакомпании NordStar вновь могут воспользоваться удобной услугой «Подели» при покупке авиабилетов на сайте nordstar.ru или в мобильном приложении.
Такой формат позволяет распределять стоимость поездки на несколько частей, сохраняя удобство планирования путешествий и комфортное управление расходами.
При выборе данного способа оплата делится на четыре равные части: первая часть оплачивается в размере 25% от стоимости сразу, а остаток равными частями списывается каждые две недели. Услуга доступна для бронирований стоимостью до 30 000 рублей.
«Данный сервис позволяет комфортно планировать бюджет и оставлять больше средств на дополнительные впечатления во время поездки — эти преимущества уже были оценены пассажирами ранее, и сейчас услуга возвращается на сайт и в мобильное приложение авиакомпании», — рассказали в NordStar.
Для оформления услуги необходимо:
1. Выбрать маршрут и даты путешествия в пределах лимитированной суммы, оформить бронирование на сайте или в мобильном приложении авиакомпании NordStar.
2. На этапе оплаты выбрать соответствующий способ «Подели».
3. Указать данные банковской карты, с которой будет произведено первое списание.
4. Подтвердить оплату — после этого билет будет оформлен, а маршрутная квитанция поступит на указанную электронную почту пассажира и отобразится в личном кабинете.
Напомним, что авиакомпания NordStar недавно обновила свое мобильное приложение. Оно стало еще удобнее: улучшен интерфейс, ускорен процесс поиска и покупки авиабилетов, расширены возможности личного кабинета и добавлены функции, повышающие комфорт взаимодействия с сервисами авиакомпании.
Подробнее об услугах, акциях и специальных тарифах авиакомпании NordStar можно узнать на сайте nordstar.ru, в мобильном приложении, через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8‑800‑700‑8‑007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887.
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