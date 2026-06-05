У авиакомпании NordStar снова доступна услуга покупки билетов в рассрочку без переплаты

«Данный сервис позволяет комфортно планировать бюджет и оставлять больше средств на дополнительные впечатления во время поездки — эти преимущества уже были оценены пассажирами ранее, и сейчас услуга возвращается на сайт и в мобильное приложение авиакомпании», — рассказали в NordStar.