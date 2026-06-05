Калининградцам рассказали, как организовать детский праздник вне дома и не разориться

Перед тем как бронировать кого-то из специалистов, позвоните на площадку. Спортивные центры могут допускать только своих инструкторов, кафе — запрещать монтаж декора. Всего пара вопросов («можно ли приводить своих аниматоров?» и «включена ли уборка?») защитят от неприятных сюрпризов.