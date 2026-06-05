От духовных песнопений до романсов, а капелла: в Светлогорске выступит Патриарший мужской хор Данилова монастыря

История хора неразрывно связана с Даниловым монастырём, основанным в 1282 году. В древних летописях Московской Руси сохранилось свидетельство: «Если вы хотите услышать прекрасный и правильный колокольный звон и красивое пение, идите в Данилов монастырь». За свою многовековую историю коллектив пережил несколько возрождений и сегодня считается одним из ведущих исполнителей русской духовной музыки.