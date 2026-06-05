В Хабаровске внедрили новую методику удаления электродов кардиостимулятора

В учреждении установили аппарат, который помогает контролировать процесс операции. Он воздействует на электроды лазером. Новая технология позволяет существенно снизить риск повреждения вен и сердца во время вмешательства. Удаление происходит щадящим способом — через мини-доступ — и занимает в среднем полтора часа. Такая малотравматичная методика нацелена полностью заменить полостную операцию, при которой работать приходилось на открытом сердце под искусственным кровообращением. Преимуществом является и сокращение времени восстановления пациентов.