Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске внедрили новую методику удаления электродов кардиостимулятора через один прокол. Это стало возможным благодаря приобретению нового оборудования по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края.
В учреждении установили аппарат, который помогает контролировать процесс операции. Он воздействует на электроды лазером. Новая технология позволяет существенно снизить риск повреждения вен и сердца во время вмешательства. Удаление происходит щадящим способом — через мини-доступ — и занимает в среднем полтора часа. Такая малотравматичная методика нацелена полностью заменить полостную операцию, при которой работать приходилось на открытом сердце под искусственным кровообращением. Преимуществом является и сокращение времени восстановления пациентов.
«В нашем центре все операции выполняются за счет государства благодаря поддержке Президента. В том числе проводятся и операции по уникальной методике удаления электродов с помощью лазера. Хабаровский край — один из немногих регионов России, где данная технология применяется, а наша страна — единственная, где сложные операции на сердце доступны пациентам бесплатно», — подчеркнул заведующий отделением, врач — сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Бшарат Хосни Ахмад.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.