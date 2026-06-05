10% нижегородцев планируют продлить выходные на День России

Каждый десятый нижегородец возьмет отпуск или отгулы, чтобы продлить выходные на День России 12 июня. Опрос на эту тему провел сервис SuperJob.
Напомним, что рабочая неделя перед Днем России будет короткой — россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня. В прошлые несколько лет июньских выходных было не три, а четыре, поэтому некоторые нижегородцы не хотят изменять традициям. Около 10% жителей города возьмут отгулы или отпуск в эти дни.
Мужчины планируют брать дополнительные дни для отдыха чаще, чем женщины (12% против 9%). В основном так делают респонденты старше 35 лет и обладатели высшего образования. Большинство нижегородцев ограничатся официальными выходными (62%).
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородцам досрочно выплатят пенсии перед длинными июньскими выходными.