10% нижегородцев планируют продлить выходные на День России

Напомним, что рабочая неделя перед Днем России будет короткой — россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня. В прошлые несколько лет июньских выходных было не три, а четыре, поэтому некоторые нижегородцы не хотят изменять традициям. Около 10% жителей города возьмут отгулы или отпуск в эти дни.