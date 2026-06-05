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Специалист сказала про льготную путевку в санаторий для пенсионеров в Беларуси

Специалист сказала, как белорусским пенсионерам получить льготную путевку в санаторий.

Источник: Комсомольская правда

Начальник отдела организационно-кадровой работы и обеспечения путевками Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Людмила Белохвостик в эфире телеканала ОНТ сказала про льготную путевку в санаторий для пенсионеров в Беларуси.

Для получения льготной путевки пенсионерам необходимо обратиться к специалистам Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению по месту жительства с письменным заявлением.

Помимо заявления также понадобятся паспорт или документ, удостоверяющий личность, пенсионное удостоверение с отметкой, что человек является пенсионером труда, трудовая книжка с копиями первой и последней страницы. Понадобится справка о состоянии здоровья.

После постановки на учет пенсионеров обеспечат путевкой в санаторий в порядке очереди, которая устанавливается с даты подачи заявления.

— С 2024 года для неработающих пенсионеров и ветеранов труда введена кратность, то есть обеспечиваются они санаторно-курортным лечением не чаще, чем раз в три года. И данная категория населения получает путевку с частичной оплатой ее стоимости, которая будет зависеть от среднемесячного дохода, — пояснила Людмила Белохвостик.

По ее словам, белорусам нужно будет показать справку о среднемесячном доходе за последние 12 месяцев. В итоге пенсионерам помогут оплатить 15−20% стоимости путевки.

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