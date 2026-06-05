Специалист сказала про льготную путевку в санаторий для пенсионеров в Беларуси

— С 2024 года для неработающих пенсионеров и ветеранов труда введена кратность, то есть обеспечиваются они санаторно-курортным лечением не чаще, чем раз в три года. И данная категория населения получает путевку с частичной оплатой ее стоимости, которая будет зависеть от среднемесячного дохода, — пояснила Людмила Белохвостик.