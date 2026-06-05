С юга дуют молодые ветра. Зачем региону нужна зелёная энергетика?

Донской край уверенно поворачивается лицом к зелёной энергетике. Среди всего диапазона возобновляемых источников особой силой выделяется энергия ветра. Ресурс, который раньше воспринимался как каприз погоды, сегодня стал стратегическим активом.
Как обстоят дела с этой технологией на донской земле? Правда ли, что Ростовская область — один из флагманов развития этого вида генерации? Какие возможности открывает ветроэнергетика для инвесторов? Ответы искал rostov.aif.ru.
Полезно и красиво.
В привольных степях раскинулся настоящий полигон ветроэнергетики. Здесь уже работают шесть ветропарков. Если сложить их мощность, получится внушительная цифра — 610 МВт.
«Объём инвестиций в строительство составил более 60 млрд рублей. До 2031 года в регионе планируется строительство ещё трёх ветропарков общей мощностью 700 МВт, что позволит существенно увеличить долю зелёной энергетики в энергобалансе региона», — сообщил rostov.aif.ru первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко.
По словам генерального директора «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игоря Буракова, на Дону сегодня локализованы более четверти всех российских проектов в сфере ветроэнергетики. Это не только сами ветропарки, которые, кстати, на 70−80% состоят из российских комплектующих, но и производство оборудования для них в Таганроге и Волгодонске.
«Доля ветроэнергетики в энергобалансе Ростовской области достигла рекордного для России уровня в 7−8%. Вся произведённая в донских ветропарках электроэнергия поступает на оптовый рынок, условно “смешивается” с электроэнергией, выработанной в том числе Новочеркасской ГРЭС, Ростовской АЭС, и затем распределяется между всеми потребителями. Поэтому можно сказать, что на 7−8% все предприятия Ростовской области используют ветроэнергетику», — подчеркнул Игорь Бураков.
Он добавил, что, несмотря на все сложности и вызовы в российской экономике, «зелёная» повестка остаётся актуальной. Создаются механизмы, стимулирующие компании ориентироваться на зелёную энергетику. Целый ряд глобальных компаний, работающих в регионе, по словам собеседника редакции, начали всё чаще отдавать предпочтения поставщикам и партнёрам, стремящимся к углеродной нейтральности.
Крутящиеся лопасти имеют немало преимуществ с точки зрения экологии. Во-первых, они не создают вредных выбросов в атмосферу в процессе генерации. Во-вторых, электростанциям не требуются значительные объёмы воды для охлаждения конденсаторов. Наконец, фундамент турбин занимает относительно небольшую площадь, а это позволяет сохранять биоразнообразие и использовать остальную землю под пастбища или сельскохозяйственные нужды.
«За годы эксплуатации донских ветропарков мы убедились в их экологичности. У ветроэнергетики нет никаких выбросов, также ветропарки не приводят к гибели перелётных птиц, о чём в своё время много говорили критики. Помимо прочего, ветропарки удачно вписались в пейзаж Ростовской области, стали настоящей достопримечательностью региона», — отмечает Игорь Бураков.
Действительно, если путешественнику доведётся ехать мимо, например, на поезде, он невольно замрёт, любуясь ветряными исполинами, ведь их плавное вращение завораживает.
Не боимся отключений?
Если экологическая целесообразность не вызывает сомнений, то как обстоит дело с экономической отдачей: привлекает ли сектор ветроэнергетики реальный инвестиционный капитал?
Как сообщил нашему изданию Вячеслав Тимченко, донской регион с 2020 по 2022 годы был лидером по установленной мощности ветрогенерации среди регионов России, и это подтверждено рейтингами крупных российских ассоциаций в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В 2023 году Дон был признан самый индустриальным ВИЭ-регионом страны, по итогам 2024-го назван «Лидером ветроэнергетики» в инвестиционном рейтинге Ассоциации развития возобновляемой энергетики.
Такие высокие позиции должны бы стимулировать спрос потенциальных инвесторов. А дополнительную привлекательность сектору придают предприятия, специализирующиеся на выпуске комплектующих для «ветряков».
«На территории Ростовской области работают предприятия, производящие ключевые компоненты для ветроэнергетических установок (ступицы, гондолы, генераторы, системы охлаждения и модульные стальные башни). Это создаёт новые возможности для развития промышленности и привлечения инвестиций в Ростовскую область», — объяснил Вячеслав Тимченко.
То есть ветер — визитная карточка донской зелёной энергетики. А есть ли другие козыри в этой колоде? Конечно, есть: по данным областного министерства промышленности и энергетики, наш регион отличается широко диверсифицированным производством электроэнергии. Имеется атомная, газовая, тепло-, гидрогенерация. Общая установленная мощность электроэнергии — 7 834,84 МВт.
Если говорить о ближайших горизонтах ветроэнергетики, то отрасль готовится к запуску новых проектов. Игорь Бураков объясняет это тем, что Ростовской области важно иметь разные источники энергии, которые на самом деле дополняют друг друга.
«Это позволит нам спокойнее проходить пики потребления электроэнергии, снижая количество аварийных отключений, как случилось, например, знойным летом 2024 года. Сейчас идёт работа по нескольким новым ветропаркам, проектам солнечной генерации, для развития которой появляются дополнительные стимулы», — подчеркнул Игорь Бураков.
Он добавил, что солнечные панели гораздо компактнее ветроэнергетических установок, подходят почти всем розничным и промышленным потребителям, при этом стоимость такой электроэнергии сегодня уже оказывается ниже, чем в большой энергетике. Сейчас целый ряд заводов и фабрик прямо на своей территории устанавливают солнечные панели и напрямую питаются этой электроэнергией.
«В целом, наш регион производит примерно вдвое больше электроэнергии, чем потребляет, но у нас общая энергосистема со всем югом России, где дефицит генерации. Ростовская область будет его восполнять, в том числе за счёт развития зелёной энергетики. За этим не просто будущее, за этим — настоящее», — подвёл итог собеседник редакции.