С юга дуют молодые ветра. Зачем региону нужна зелёная энергетика?

По словам генерального директора «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игоря Буракова, на Дону сегодня локализованы более четверти всех российских проектов в сфере ветро­энергетики. Это не только сами ветропарки, которые, кстати, на 70−80% состоят из российских комплектующих, но и производство оборудования для них в Таганроге и Волгодонске.