Александр Прудник: «Социальная архитектура выходит из стадии эксперимента»

Данная технология активно развивается во многих странах. Но ее результаты будут различны, поскольку в разных обществах перед нею ставятся разные цели. Например, уже сейчас наблюдается резкое расхождение в сфере цифровой социальной архитектуры между Россией и европейскими странами. И подобные различия будут лишь нарастать, при том, что сами элементы технологии и ее принципы будут схожими".