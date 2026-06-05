Александр Прудник: «Социальная архитектура выходит из стадии эксперимента»

«Технология социальной архитектуры проходит в нашей стране ускоренный процесс институционализации», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая появление Стандарта социально-архитектурного проекта.
"Она начала достаточно активно включаться в действующую систему управления. Сейчас социальная архитектура проходит необходимый этап отработки своих программ на региональных уровнях. Успешные программы будут мультиплицированы и масштабированы уже в масштабе страны.
К настоящему времени социальная архитектура переходит из стадии эксперимента в институциональный управленческий контур. Это окажет существенное влияние на методы реализации экономических, социальных и инфраструктурных проектов различных территорий.
Команда технологии социальной архитектуры является на данный момент наиболее активной, мотивированной и концептуально оснащенной по сравнению с другими группами правящей элиты.
Внутренний импульс идеологии социальной архитектуры состоит в целенаправленном формировании новой социальной реальности. Сама по себе социальная архитектура является именно технологией, которая стала ответом на запрос общества в новых социальных условиях. В таком понимании эта технология является инструментом для решения конкретных задач. Результат использования социальной архитектуры определяется поставленными перед нею целями.
Данная технология активно развивается во многих странах. Но ее результаты будут различны, поскольку в разных обществах перед нею ставятся разные цели. Например, уже сейчас наблюдается резкое расхождение в сфере цифровой социальной архитектуры между Россией и европейскими странами. И подобные различия будут лишь нарастать, при том, что сами элементы технологии и ее принципы будут схожими".
Мы вступаем в эпоху конкуренции социальных реальностей искусственно созданных средствами социальной архитектуры. Эта конкуренция будет носить глобальный характер и определит лицо нашего уже не столь далекого будущего.