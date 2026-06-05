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В Калининграде присяжные вынесли вердикт подозреваемому в убийстве ветерана Великой Отечественной

Преступление было совершено в 2011 году.

Источник: Комсомольская правда

Житель Гвардейского района признан виновным в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, совершенном в 2011 году. Таков вердикт присяжных заседателей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ночь на 25 января 2011 года мужчина и его знакомый, убили 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны, похитили из его квартиры 280 тыс. рублей и заслуженные медали с орденами.

На основании вердикта присяжных судом будет вынесен приговор.

Отметим, уголовное преследование соучастника преступление прекращено — фигурант умер.

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