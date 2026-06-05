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В Таганроге через суд аннулировали документы моряка из Кубани

Квалификацию моряка признали недействительной после проверки транспортной прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге моряка уличили в получении квалификации без прохождения практики, это произошло после проверки, которую провели сотрудники транспортной прокуратуры.

Оказалось, одно из донских учреждений дополнительного образования выдало свидетельство с присвоением квалификации вахтенного матроса. Это сделали на основании справки о том, что раньше моряк был палубным кадетом на морском судне.

В связи с нарушением прокурор обратился в Центральный районный суд Сочи. В итоге документ о присвоении квалификации признали недействительным. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

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