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В Ивановской области отремонтируют участок дороги Подолино — Иваньково

Специалисты уже приступили к обновлению 2 километров проезжей части.

Участок дороги Подолино — Иваньково в Палехском районе Ивановской области отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона.

Специалисты уже приступили к обновлению 2 км проезжей части. Там заменят асфальт, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Работы планируется завершить в этом году.

Напомним, что также в регионе отремонтируют дорогу Буньково — Балахонки протяженностью 7,7 км. Всего в этом году на региональной сети планируют приступить к работам на 36 объектах длиной более 150 км. На большей части из них работы уже ведутся.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.