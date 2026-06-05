Недостроенный почтамт продают в Канавинском районе за 120 млн рублей

В Канавинском районе Нижнего Новгорода появился необычный лот на рынке недвижимости: на продажу выставлен масштабный недостроенный комплекс бывшего почтамта. По информации, подтверждённой продавцом для корреспондента GIPERNN.RU, запрашиваемая цена объекта достигает 120 млн рублей.
Гигантское здание расположилось на улице Зеленодольской — в непосредственной близости от железнодорожной линии. Общая площадь превышает 33 тысячи квадратных метров, а высота сооружения насчитывает 10 этажей.
По оценке собственников, у объекта большой потенциал редевелопмента. Наиболее реалистичные сценарии преобразования включают:
создание крупного складского комплекса с сопутствующей инфраструктурой — административно‑бытовым корпусом, контрольно‑пропускным пунктом и парковкой;
возведение производственной площадки;
реализацию проекта многофункционального центра с разными типами помещений.
История здания непроста: изначально оно находилось в государственной собственности. Впервые объект попал на рынок в 2023 году — тогда его запустили в продажу через аукцион с начальной ставкой всего 38,7 млн рублей, что почти втрое ниже нынешней цены.
Долгострой давно вызывал беспокойство местных жителей. В соцсетях регулярно появлялись сообщения о том, что заброшенное здание привлекает бездомных животных, асоциальных лиц и подростков. Трагический инцидент 2019 года, когда на территории погиб 13‑летний мальчик, заставил власти принять меры: территорию огородили забором и организовали охрану.
Ранее интерес к покупке вторичного жилья вырос на 21% в Нижнем Новгороде.