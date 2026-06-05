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Александр Беглов и Андрей Костин прошли по строящемуся Большому Смоленскому мосту

Рабочее движение по мосту откроют в 2027 году.

Источник: Смольный

Губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин проверили ход строительства Большого Смоленского моста. Они перешли по нему с одного берега Невы на другой.

— Мост практически готов. Когда проект только начинали, многие говорили, что это невозможно сделать. Однако мост построили полностью из российских материалов и оборудования, — заявил губернатор и поблагодарил строителей за трудовой подвиг.

Длина переправы составляет 495 метров. При строительстве использовали 40 тысяч кубометров бетона и 1 тысячу тонн металла.

Разводной пролет имеет длину 60 метров. Гидроцилиндры для него изготовили на Обуховском заводе. Сейчас продолжаются пусконаладочные работы. Когда автоматику настроят, развод моста будет занимать всего 5 минут.

Рабочее движение по мосту откроют в 2027 году. Переправы ждут порядка 800 тысяч горожан. Полностью строительство завершится на год раньше плана — в 2028 году.

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