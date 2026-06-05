Кладбищенских отдали под суд

«Кладбищенские» являлись структурным подразделением этнического ОПС «Сельмаш». В сентябре 2025 года суд в Ростове-на-Дону огласил приговор 15 членам «Сельмаша». Как установил суд, обвиняемые с 2011 по 2019 год занимались вымогательством денег с осужденных и предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг. Осужденные получили крупные сроки — от 7 лет 6 месяцев до 23 лет лишения свободы. В частности, сообщнику Дмитрия Шевченко — Сергею Коваленко (уголовная кличка «Селик») назначено восемь лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб. Предполагаемый создатель ОПГ «Сельмаш» Нодари Асоян много лет находится в международном розыске. По данным следствия, он скрывается на Украине.