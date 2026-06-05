На Запорожской АЭС ввели режим тишины для ремонта ЛЭП

5 июня на Запорожской АЭС вступил в силу режим тишины. Он необходим для ремонта внешней линии электропередач «Днепровская». Временное прекращение огня продлится больше двух недель — до 23 июня. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.