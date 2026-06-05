На Запорожской АЭС ввели режим тишины для ремонта ЛЭП

«Сегодня, в 6 утра, начал действовать режим тишины, о котором, при содействии МАГАТЭ, пытались договориться с конца марта. Режим позволит нам приступить к ремонтным работам на линии электропередач “Днепровская”. Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня», — цитирует Лихачева «Интерфакс».
По его словам, за последний год подобный режим вводится уже в шестой раз.
Как сообщалось, на текущей неделе Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели два телефонных разговора. Они обсуждали ситуацию на ЗАЭС на фоне участившихся атак со стороны ВСУ.
30 мая, как отмечал Лихачев, украинская сторона атаковала БПЛА здание машинного зала шестого энергоблока. В результате атаки оборудование не пострадало, однако в стене зала образовалась дыра. По словам главы «Росатома», дрон управлялся с помощью оптоволоконного кабеля, что «полностью исключает версию якобы случайного попадания».
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. В течение мая объекты ЗАЭС и город Энергодар регулярно подвергались украинским ударам.