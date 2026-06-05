Ремонт Борского моста и трассы до Кирова стартовал в Нижегородской области

В Нижегородской области начался ремонт ключевой трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров, включающий работы на мосту через Волгу. Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, масштабное обновление дорожного полотна организовано в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Подрядная организация уже приступила к фрезерованию старого покрытия на участке с 6 по 8 км — так называемом пойменном мосту. Чтобы минимизировать заторы и не создавать серьезных помех для водителей, часть работ дорожные службы будут проводить в ночное время. Тем не менее, на период ремонта проезжая часть будет сужена.
Следующим этапом дорожники займутся ремонтом участка с нулевого километра — непосредственно самого Борского моста. Полностью завершить весь комплекс запланированных работ на объекте по контракту рассчитывают до 30 июня 2026 года. Нижегородским автомобилистам рекомендуют заранее планировать свои маршруты.
Ранее сообщалось, что нижегородские водители встали в пробке у Борского моста.