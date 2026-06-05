Ремонт Борского моста и трассы до Кирова стартовал в Нижегородской области

Подрядная организация уже приступила к фрезерованию старого покрытия на участке с 6 по 8 км — так называемом пойменном мосту. Чтобы минимизировать заторы и не создавать серьезных помех для водителей, часть работ дорожные службы будут проводить в ночное время. Тем не менее, на период ремонта проезжая часть будет сужена.