Курской судье снова отказали в отмене возбуждения в ее отношении дела о взятке

Как рассказывал «Ъ», расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Оно было возбуждено председателем СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). По версии следствия, 24 апреля прошлого года госпожа Петрова, рассматривая уголовное дело о покушении на мошенничество, получила через посредников взятку в 3 млн руб. Деньги якобы предназначались за назначение мягкого приговора. Судья вину не признает.