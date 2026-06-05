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В Калининграде нарушитель миграционного законодательства попался на распитии алкоголя в общественном месте

Нарушителя задержали на улице росгвардейцы.

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину при патрулировании улиц. Тот привлек внимание тем, что пил алкоголь в общественном месте.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, удалось выяснить, что мужчина находился на территории Российской Федерации незаконно.

Патрулировавшие улицы города рядовые Семен Брагин и Максим Попов, а также ефрейтор Никита Гусев доставили правонарушителя в отдел полиции для составления административного протокола. Там и выяснились подробности.

Задержанного привлекут к ответственности и за нарушение миграционного законодательства. Решается вопрос о выдворении его за пределы страны.

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