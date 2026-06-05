В двух городах Прикамья отключат воду в сотнях жилых домов и соцобъектах

В Краснокамске с 08:00 6 июня без воды останутся жители микрорайонов Заводской, Ново-Матросово, Матросова, Звездный и Новый поселок. Администрация округа сообщила о неотложной необходимости завершения работ по реконструкции узла ввода самотечной канализации на КНС (канализационной насосной станции). Воду включат после завершения работ.