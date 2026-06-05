В Златоусте пройдет фестиваль традиционной казачьей культуры

Событие состоится в парке им. П. П. Бажова на Красной горке. На площадке выступят фольклорные коллективы со всего Урала. Также гости смогут понаблюдать за соревнованиями по фланкировке и рубке шашкой, стрельбой из лука и выступлениями с традиционным холодным оружием. Еще для посетителей подготовят дегустацию блюд казачьей кухни, ярмарку мастеров и изделий ручной работы.