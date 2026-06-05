В Златоусте пройдет фестиваль традиционной казачьей культуры

Фестиваль традиционной казачьей культуры «Злата-горка» пройдет 6 июня в городе Златоусте Челябинской области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Событие состоится в парке им. П. П. Бажова на Красной горке. На площадке выступят фольклорные коллективы со всего Урала. Также гости смогут понаблюдать за соревнованиями по фланкировке и рубке шашкой, стрельбой из лука и выступлениями с традиционным холодным оружием. Еще для посетителей подготовят дегустацию блюд казачьей кухни, ярмарку мастеров и изделий ручной работы.
Отдельные площадки будут работать для семейной аудитории. Для детей предусмотрены игры, забавы и активности. Кроме того, пройдут мастер-классы по изготовлению блиндажных сетей и окопных свечей. Готовые изделия направят в помощь бойцам в зону СВО. Вход на фестиваль свободный.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.