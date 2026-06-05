В селе Карага на Камчатке открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый оборудованный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Карага на Камчатке при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве края.
«Старый ФАП был построен в 1971 году, и уже не подходил ни под какие требования. Новое здание возведено по поручению губернатора Камчатки Владимира Солодова, фельдшерско-акушерский пункт обеспечит бесперебойное получение первичной доврачебной медико-санитарной и неотложной медицинской помощи для жителей Караги», — рассказал министр здравоохранения региона Александр Нохрин.
В новом ФАПе есть прививочно-процедурная комната, кабинет приема фельдшера, кабинет выдачи лекарственных средств, санузлы. Всего врачи смогут принимать до 25 пациентов в день.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.