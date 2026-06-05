В День эколога россиян приглашают присоединиться к акции «БумБатл»

«“БумБатл” — масштабный экологический проект, который объединяет людей по всей стране. Только в прошлом сезоне в акции участвовали более 2,5 миллиона человек. Это свидетельствует о том, что все больше россиян начинают осознанно относиться к потреблению ресурсов и понимают, что даже небольшие действия способны приносить ощутимую пользу окружающей среде. Мы продолжим поддерживать экологические инициативы в регионах и создавать возможности для участия в них как можно большего числа людей», — отметил председатель совета движения «Экосистема» Андрей Руднев.