В День эколога россиян приглашают присоединиться к акции «БумБатл»

Регистрация участников Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», открывается 5 июня, в День эколога, на сайте бумбатл.рф. В зачет принимаются акты о сдаче макулатуры на переработку, оформленные с 1 марта 2026 года, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Присоединиться к «БумБатлу» могут школьники, студенты, семьи, представители бизнеса и некоммерческих организаций. Для участия необходимо собрать макулатуру, сдать ее в ближайший пункт приема и загрузить подтверждающий акт на сайт бумбатл.рф. Подведение итогов и награждение победителей будет приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки 15 ноября.
«Акция “БумБатл” показывает, что вклад каждого — от воспитанника детского сада до сотрудника компании — имеет значение: когда миллионы людей объединяются вокруг одной цели, это дает ощутимый результат», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.
В июне финалисты и активные участники «БумБатла» посетят передовые предприятия по переработке бумаги, где увидят изнутри сложный путь превращения отходов в новые полезные вещи. Активисты движения «Экосистема» проведут в регионах России мастер-классы и лекции о переработке отходов.
«“БумБатл” — масштабный экологический проект, который объединяет людей по всей стране. Только в прошлом сезоне в акции участвовали более 2,5 миллиона человек. Это свидетельствует о том, что все больше россиян начинают осознанно относиться к потреблению ресурсов и понимают, что даже небольшие действия способны приносить ощутимую пользу окружающей среде. Мы продолжим поддерживать экологические инициативы в регионах и создавать возможности для участия в них как можно большего числа людей», — отметил председатель совета движения «Экосистема» Андрей Руднев.
Дополнительно участники акции могут побороться за призы в конкурсе креативных постов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Они расскажут о переработке и повторном использовании бумаги с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие, #экосистема.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.