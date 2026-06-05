Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла врач-акушер-гинеколог Воронежского перинатального центра Галина Бубнова

4 июня на 68-м году жизни скончалась Галина Павловна Бубнова.

Источник: Комсомольская правда

4 июня на 68-м году жизни скончалась Галина Павловна Бубнова — врач-акушер-гинеколог первого гинекологического отделения Перинатального центра с 43-летним стажем. Об этом 5 июня сообщили в Воронежской областной больницы № 1.

Галина Павловна была высококлассным специалистом, посвятившим медицине многие годы. За время работы она помогла тысячам пациенток, для которых стала опорой и поддержкой. Коллеги отмечают, что ее отличали глубокие профессиональные знания, готовность применять современные методы лечения, а также редкие душевные качества: доброта, отзывчивость и полная преданность своему делу. Она была мудрым наставником для молодых врачей, щедро делясь с ними своим богатым опытом и вдохновляя личным примером.

Прощание с Галиной Павловной состоится 5 июня в 12:00 в крематории по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 2/1.