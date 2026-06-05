Умерла врач-акушер-гинеколог Воронежского перинатального центра Галина Бубнова

Галина Павловна была высококлассным специалистом, посвятившим медицине многие годы. За время работы она помогла тысячам пациенток, для которых стала опорой и поддержкой. Коллеги отмечают, что ее отличали глубокие профессиональные знания, готовность применять современные методы лечения, а также редкие душевные качества: доброта, отзывчивость и полная преданность своему делу. Она была мудрым наставником для молодых врачей, щедро делясь с ними своим богатым опытом и вдохновляя личным примером.