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В поселке Встреча больше не будет встреч

В Свердловской области ликвидируют поселок Встреча.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области упразднят поселок Встреча. Соответствующий законопроект вынесли на рассмотрение в Законодательное собрание региона. Поселок расположен в 17 километрах к юго-востоку от Нижней Салды.

— Был проведен осмотр территории населенного пункта, который показал, что на территории поселка Встреча площадью 21,69 га не имеется постоянно проживающего населения, жилых домов, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктур, — говорится в тексте пояснительной записки.

Так как проживающего населения в поселке нет, опрос их мнения не проводился, а на интересы граждан, проживающих в муниципальном округе Нижняя Салда, упразднение поселка не влияет.

Напомним, что ранее с карты Свердловской области исчез поселок Каквинские Печи. Он располагался в 23 километрах от Карпинска. Поселок упразднили по причине того, что он потерял признаки населенного пункта и в течение многих лет там никто не проживал.