На фестивале «Движение» покажут уникальные мотоциклы Ducati и Ferrari

Уже в эту пятницу в Екатеринбурге стартует фестиваль мотокультуры «Движение». Он будет идти три дня и объединит выступления спортсменов на земле и на воде, мотопарад, концерты звезд и выставку техники. Говоря о последнем, гости праздника смогут увидеть 18 уникальных мотоциклов из коллекции Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий от Русской медной компании.