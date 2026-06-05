На фестивале «Движение» покажут уникальные мотоциклы Ducati и Ferrari

Уже в эту пятницу в Екатеринбурге стартует фестиваль мотокультуры «Движение». Он будет идти три дня и объединит выступления спортсменов на земле и на воде, мотопарад, концерты звезд и выставку техники. Говоря о последнем, гости праздника смогут увидеть 18 уникальных мотоциклов из коллекции Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий от Русской медной компании.
— Среди экспонатов несколько представителей фирмы Ducati. Это эксклюзивный лимитированный мотоцикл Ducati Diavel for Bentley, созданный совместно с брендом Bentley. Его дизайн и цветовая гамма вдохновлены гиперкаром Bentley Batur. Всего в мире выпущено 500 экземпляров. Максимальная скорость — 270 км/ч, до 100 км/ч разгоняется за три секунды, — рассказывают в РМК.
В коллекции также представлен эксклюзивный лимитированный супербайк Ducati Panigale V4 Lamborghini, BMW R18 Spirit of Passion by Kingston Custom, Ferrari HF355, Triumph Rocket 3R и построенный на его базе эксклюзивный кастом-проект Zillers Triumph Rocket 3R.
Все 18 мотоциклов будут выставлены на Плотинке возле фонтана «Каменный цветок».