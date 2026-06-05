В Красноборском округе Архангельской области разработали новый турмаршрут

Новый туристический маршрут разработали в Красноборском округе Архангельской области к 160-летию художника Александра Борисова, сообщили в министерстве культуры и туризма региона. Создание условий для путешествий по стране — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Маршрут рассчитан на семейные поездки, индивидуальных путешественников и транзитных туристов, следующих по федеральной трассе М-8. Он начинается в музейно-культурном центре «Дом-усадьба художника А. А. Борисова» в деревне Городищенской. Именно там Борисов создал серию «Зимняя сказка», работал над соловецким и полярным циклами, проектировал Северную железную дорогу и курорт «Солониха».
Далее маршрут ведет в деревню Глубокий Ручей — на родину художника, затем — к санаторию «Солониха», первой северной здравнице, открытой на базе соляного источника по инициативе Борисова в 1922 году. Завершается тур у Свято-Троицкого храма 1812 года постройки, где похоронен художник.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.