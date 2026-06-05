Сергей Кочеров: «Завтрашний день не определен, его нужно проектировать»

«Развитие территорий, включающее не только их благоустройство, но и создание “точек роста”, которые в обозримом будущем способны стимулировать экономический, социальный и культурный подъем, безусловно, необходимо», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, оценивая появление Стандарта социально-архитектурного проекта.
«Однако, если верна поговорка “Война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам”, то еще больше оснований сказать, что “Развитие территорий слишком серьезное дело, чтобы доверять ее социальным архитекторам”. На мой взгляд, у нас в эту благовидную по названию группу сегодня входят в основном те люди, которые еще вчера назывались политтехнологами. Сегодня, несмотря на приближающиеся выборы в Госдуму, многие из них остались не у дел, поскольку партии и кандидаты, поднаторевшие на выборах, знают, что чисто политтехнологические приемы в России не работают, а потому и особой надобности в специалистах такого профиля нет. Как следствие, многие из тех, кто оказался на обочине “сытой жизни”, будучи не слишком успешен в проектировании политического будущего, решили предложить свои услуги по проектированию социального будущего.
Конечно, «завтрашний день не определен, его нужно проектировать». Вопрос в том, кто займется этим проектированием и кто станет нести ответственность за потраченные силы и средства, когда реализация этих проектов не будет отвечать потребностям и интересам жителей самих территорий?
Если за дело возьмутся авторитетные экономисты, успешные менеджеры по развитию территорий, ответственные инвесторы, то они могут предложить властям серьезный проект. Но если в этой роли будут подвизаться разного рода советники и эксперты, предлагающие красивый проект «светлого будущего», но не знающие, как улучшить жизнь людей на практике, их к бюджетным средствам и на пушечный выстрел не следует подпускать. Поэтому в этом деле, как и в любом другом, «кадры решают всё», и особая ответственность ложится на тех руководителей, кто эти кадры себе подбирает".