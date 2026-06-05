Сергей Кочеров: «Завтрашний день не определен, его нужно проектировать»

«Однако, если верна поговорка “Война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам”, то еще больше оснований сказать, что “Развитие территорий слишком серьезное дело, чтобы доверять ее социальным архитекторам”. На мой взгляд, у нас в эту благовидную по названию группу сегодня входят в основном те люди, которые еще вчера назывались политтехнологами. Сегодня, несмотря на приближающиеся выборы в Госдуму, многие из них остались не у дел, поскольку партии и кандидаты, поднаторевшие на выборах, знают, что чисто политтехнологические приемы в России не работают, а потому и особой надобности в специалистах такого профиля нет. Как следствие, многие из тех, кто оказался на обочине “сытой жизни”, будучи не слишком успешен в проектировании политического будущего, решили предложить свои услуги по проектированию социального будущего.