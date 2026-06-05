Нижегородцев приглашают поддержать регион в онлайн-голосовании ежегодной национальной премии Russian Traveler Awards

«Мы видим, как с каждым годом растет интерес к Нижегородской области — региону с богатейшей историей, уникальными промыслами и современными общественными пространствами. Представленные проекты — результат большой системной работы, которая ведется в том числе благодаря мероприятиям нацпроекта “Туризм и гостеприимство”. Приглашаю всех нижегородцев и гостей региона поддержать наши инициативы в онлайн-голосовании», — сказал Сергей Яковлев.