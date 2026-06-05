Нижегородцев приглашают поддержать регион в онлайн-голосовании ежегодной национальной премии Russian Traveler Awards

Нижегородцев приглашают поддержать регион в онлайн-голосовании национальной премии Russian Traveler Awards. Ежегодное состязание позволяет выявлять и продвигать лучшие туристические проекты страны. Премия проводится при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщают организаторы.
В этом году Нижегородская область вошла в число субъектов-лидеров по количеству проектов: регион представлен сразу в 14 различных номинациях. Такой масштаб участия в премии отражает системное развитие туристической инфраструктуры региона и рост узнаваемости нижегородских брендов.
Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул, что поддержка жителей в онлайн-голосовании имеет большое значение.
«Мы видим, как с каждым годом растет интерес к Нижегородской области — региону с богатейшей историей, уникальными промыслами и современными общественными пространствами. Представленные проекты — результат большой системной работы, которая ведется в том числе благодаря мероприятиям нацпроекта “Туризм и гостеприимство”. Приглашаю всех нижегородцев и гостей региона поддержать наши инициативы в онлайн-голосовании», — сказал Сергей Яковлев.
Нижегородская область представляет в народном голосовании следующих номинантов:
— Музей городецкой росписи (номинация «Культурно-исторический объект / Музей»);
— «Путь познания» с официальными талисманами Нижегородской области НиНо и Гором (номинация «Экскурсионный туристический маршрут»);
— Калья «Волжский букет» (номинация «Национальное блюдо / Продукт»);
— Городецкая роспись (номинация «Народный промысел»);
— Моховые горы (номинация «Природный объект»);
— «Тропа здоровья», экотропа в «Артёмовских лугах» (номинация «Экомаршрут»);
— Фестиваль Alfa Human (номинация «Фестиваль / Праздник»);
— Александровский сад (номинация «Культурно-досуговое общественное пространство»);
— Промышленный туризм в Выксе (номинация «Промышленный туризм»);
— Семёнов (номинация «Малые города»);
— Маршрут по трассе М12 в Нижегородской области (номинация «Автомобильный маршрут»);
— Отель Hampton by Hilton (номинация «Городской отель»);
— Экоферма «Ивановское» (номинация «Агротуризм»);
— Конференция «ЦИПР» (номинация «MICE-туризм / Мероприятия») — голосование стартует 11 июня.
Как отметили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, состязание продлится до 30 октября 2026 года на сайте премии. Принять участие в голосовании может любой желающий.
Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство» стартовал в России в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.