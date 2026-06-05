Премьера оперы «Богема» открыла фестиваль «Стрелка» в Нижнем Новгороде

Художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета и фестиваля «Стрелка» Алексей Трифонов в беседе с журналистами напомнил о том, что программа «Стрелки» в этом году посвящена 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. По его мнению, она стала переломным моментом в истории города и символом творческого подъема рубежа веков.