Премьера оперы «Богема» открыла фестиваль «Стрелка» в Нижнем Новгороде

Премьера оперы Джакомо Пуччини «Богема» (18+) открыла VIII Международный фестиваль искусств «Стрелка» (12+) в Нижнем Новгороде вечером 4 июня. Спектакль состоялся на исторической сцене Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, его посетил корреспондент ИА «Время Н».
Художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета и фестиваля «Стрелка» Алексей Трифонов в беседе с журналистами напомнил о том, что программа «Стрелки» в этом году посвящена 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. По его мнению, она стала переломным моментом в истории города и символом творческого подъема рубежа веков.
«При выборе оперного произведения для фестиваля рассматривались две работы Джакомо Пуччини — “Богема” и “Тоска” (18+). В итоге предпочтение отдали “Богеме”: ее давно не было в репертуаре театра. Дополнительный аргумент в пользу этой оперы — совпадение дат: мировая премьера “Богемы” состоялась в том же 1896 году, что и Всероссийская выставка», — заметил худрук Трифонов.
По его словам, режиссер-постановщик «Богемы» Екатерина Одегова при работе над постановкой в первую очередь опиралась на музыкальную драматургию композитора Пуччини.
«Создание спектакля потребовало длительной работы: важно было добиться того, чтобы солисты глубоко прочувствовали музыку, прониклись эмоциональным содержанием произведения. Сюжет — о молодых людях в Париже конца XIX века, их любви, ревности, финансовых трудностях, встречах и расставаниях — остается актуальным и в наши дни», — рассказал он.
Репетиции начались в середине апреля и проходили в интенсивном режиме. В результате сформировано несколько составов исполнителей.
Солистка Нижегородского театра оперы и балета Катерина Ясинская вновь исполнит партию Мими, с которой она выпускалась из Московской консерватории.
Артистка поблагодарила режиссера Екатерину Одегову за совместную работу: взгляд постановщицы на оперу и роль Мими оказался ей близок, что позволило дополнить и раскрыть ранее наработанный материал.
«Мими — девушка, которая любила, но не почувствовала любви взамен. Примечательно, что в спектакле ее подлинное имя звучит только единожды, что символично: настоящую ее так никто и не увидел», — пояснила Ясинская.
В спектакле Нижегородского театра оперы и балета впервые задействован детский хор. Учащиеся Детской школы искусств № 8 имени В. Ю. Виллуана исполнили разученную партию на профессиональной сцене.
Постимпрессионистический Париж служит фоном для действия спектакля. Сценография нижегородской «Богемы» отсылает к работам Мориса Утрилло — выдающегося французского художника.
«В работе над визуальным решением спектакля я обращалась к широкому спектру художественных эпох. Это нашло отражение и в костюмах: у компании друзей они сочетают фасоны разных времен, тогда как персонажи Латинского квартала стилизованы под определенный исторический период — словно сошедшие с картин того времени», — пояснила художник‑постановщик Этель Иошпа.
Ближайшие показы «Богемы» состоятся 5, 6 и 7 июня. Опера исполняется на итальянском языке с подстрочным переводом на русский.
«Опера “Богема” — это история о любви и миге осознания бесконечности счастья. Спектакль погружает зрителя в это особое состояние, однако финал возвращает в реальность. Здесь нет бытовых деталей: на сцене — яркая атмосфера молодости. Мы предупреждаем: спектакль вызовет слезы, но они будут очищающими — именно такими, какие нужны, чтобы обновить внутренний мир», — отметил исполняющий обязанности директора Театра оперы и балета Эдуард Мусаханянц.
Он также пригласил жителей Нижнего Новгорода и гостей города посетить фестиваль «Стрелка», концерты которого пройдут в Пакгаузе.
«На концертах в рамках фестиваля зрители смогут ощутить свою особую причастность: в программе — произведения, которые исполняются крайне редко. Это одно из наших ключевых отличий: сегодня нижегородский театр находится в такой творческой форме, что подобная музыка звучит особенно убедительно», — заключил Эдуард Мусаханянц.
Напомним, в Нижний Новгород возвращается фестиваль «Музыка над Волгой» (6+) для любителей классической музыки, который традиционно пройдет в рамках «Столицы закатов» (12+) на сцене «Ракушка» в Александровском саду.