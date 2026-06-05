«Полюс» к 400-летию Красноярска профинансирует модернизацию регбийного стадиона «Красный Яр»

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и генеральный директор крупнейшей в России золотодобывающей группы «Полюс» Алексей Востоков на Петербургском международном экономическом форуме договорились о том, что в рамках подготовки к празднованию 400-летнего юбилея города Красноярска (отмечается в 2028 году) «Полюс» окажет поддержку масштабному проекту модернизации регбийного стадиона «Красный Яр». Я признателен компании «Полюс» за решение активно включиться в программу масштабного преображения Красноярска, которая реализуется к 400-летнему юбилею столицы нашего края. Регби в Красноярске — больше, чем просто спорт: среди лидеров чемпионата России сразу две городские команды, и купить билет на игру между ними совсем непросто! Поэтому реконструкция «Красного Яра» — очень важный для всего города и края проект. Обновленный «Красный Яр» станет точкой притяжения для детей и молодежи. Тренироваться на нем смогут не только регбийные звезды, но и дети — будущее не только красноярского, но и российского спорта, — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. На стадионе «Красный Яр» выступает одноименный клуб — одна из наиболее титулованных регбийных команд России. В ее активе 12 побед в чемпионатах России и СССР, 10 побед в Кубке России и один Суперкубок России. С 2018 года «Полюс» является генеральным партнером клуба «Красный Яр». «Красный Яр» и регби в целом — важнейшее спортивное и культурное достояние родного для «Полюса» Красноярского края: регбийных команд с такой историей и количеством самых высших титулов в стране единицы. Мы поддерживаем развитие Красноярска как регбийной столицы России и внимательно следим за турнирными результатами команды. Ранее «Полюс» профинансировал строительство современного многофункционального комплекса, где помимо профессиональных регбистов клуба тренируются и ребята из спортивной школы олимпийского резерва. Реконструкция стадиона «Красный Яр» придаст развитию регби в городе и крае дополнительный импульс и, надеюсь, станет хорошим подарком спортсменам и всем жителям к юбилею Красноярска, — поделился генеральный директор группы «Полюс» Алексей Востоков. Согласно подготовленной администрацией города Красноярска дорожной карте, в текущем году в рамках плана реконструкции стадиона «Красный Яр» предполагается разработать всю необходимую проектную документацию. После чего в 2027 году начнутся строительные работы с завершением в юбилейном 2028 году.