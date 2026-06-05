Студенты из Невады построили самый большой шалаш из одеял в мире

В американском штате Невада учащиеся местной академии соорудили крупнейший шалаш из одеял, который был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Площадь конструкции, возведенной в двух спортивных залах, достигла 1310,2 квадратных метра. Отмечается, что белый форт с крышами превзошел по размерам знаменитую военную базу Форт-Нокс.
Проект был реализован под руководством окружного комиссара Джастина Джонса. По его словам, ему нравится мастерить шалаши из одеял вместе со своими детьми, и он подумал, что «дети из системы патронатного воспитания тоже захотят поиграть под самым большим в мире шалашом». Патронатное воспитание, как уточняется, представляет собой разновидность профессиональной опеки, при которой ребенок из детского учреждения попадает в принимающую семью.
Джонс обратился к местным спонсорам и привлек учеников академии к строительству. Студент по имени Майкл откликнулся на призыв и разработал проект конструкции, претендовавшей на рекорд. Простыни и одеяла для форта предоставили несколько отелей. Волонтеры натягивали ткань на дугообразные каркасы, а представитель Книги рекордов Гиннесса Сара Кассон контролировала процесс, проверяя, чтобы зазоры в конструкции не превышали двух-трех сантиметров. После завершения работ в шалаш пустили играть детей.