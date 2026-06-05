Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенты из Невады построили самый большой шалаш из одеял в мире

В США появился самый большой в мире шалаш из одеял — его площадь составила 1310 квадратных метров. Студенты из Невады построили форт, который оказался крупнее военной базы Форт-Нокс.

Источник: Guinness World Records

В американском штате Невада учащиеся местной академии соорудили крупнейший шалаш из одеял, который был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Площадь конструкции, возведенной в двух спортивных залах, достигла 1310,2 квадратных метра. Отмечается, что белый форт с крышами превзошел по размерам знаменитую военную базу Форт-Нокс.

Проект был реализован под руководством окружного комиссара Джастина Джонса. По его словам, ему нравится мастерить шалаши из одеял вместе со своими детьми, и он подумал, что «дети из системы патронатного воспитания тоже захотят поиграть под самым большим в мире шалашом». Патронатное воспитание, как уточняется, представляет собой разновидность профессиональной опеки, при которой ребенок из детского учреждения попадает в принимающую семью.

Джонс обратился к местным спонсорам и привлек учеников академии к строительству. Студент по имени Майкл откликнулся на призыв и разработал проект конструкции, претендовавшей на рекорд. Простыни и одеяла для форта предоставили несколько отелей. Волонтеры натягивали ткань на дугообразные каркасы, а представитель Книги рекордов Гиннесса Сара Кассон контролировала процесс, проверяя, чтобы зазоры в конструкции не превышали двух-трех сантиметров. После завершения работ в шалаш пустили играть детей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше