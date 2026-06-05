Студенты из Невады построили самый большой шалаш из одеял в мире

Проект был реализован под руководством окружного комиссара Джастина Джонса. По его словам, ему нравится мастерить шалаши из одеял вместе со своими детьми, и он подумал, что «дети из системы патронатного воспитания тоже захотят поиграть под самым большим в мире шалашом». Патронатное воспитание, как уточняется, представляет собой разновидность профессиональной опеки, при которой ребенок из детского учреждения попадает в принимающую семью.