Парень работящий. Чем профессия грузчика привлекает новое поколение

23-летний ростовчанин Роман Пинчуков пришёл на склад за компанию с товарищем. Думал, это временное решение — пока не найдёт работу по своей основной специальности. Недавно он окончил строительный вуз. Но жизнь так закрутила, что остался надолго: деньги нужны здесь и сейчас, чтобы содержать семью.
Благо, зарабатывать можно хорошо. А если брать дополнительные смены, то и ни в чём себе не отказывать, да ещё и родным помогать! Почему молодёжь выбирает рабочие специальности, Роман рассказал rostov.aif.ru.
Вежливые и открытые.
Для неподготовленного человека эта работа может показаться крайне тяжёлой. Но, уверяет Роман, дело лишь в непривычной нагрузке.
«Когда я начал вникать в детали, было много задач. Было сложно, за мной закрепили наставника, который ввёл в курс дела. Остальные коллеги тоже старались помогать и подсказывать. Все эти люди — очень вежливые и открытые. Работаем слаженно, как один механизм: каждый знает свою задачу, всегда подстрахуем, лишних разговоров не ведём», — рассказал Роман Пинчуков.
Его работа — это различные манипуляции с дисками и резиной для легковых автомобилей: размещение, приёмка прибывших машин, загрузка убывающих, сборка заявок для последующих отгрузок. Во всех этапах участвует множество людей, но сотрудник должен уметь работать как в команде, так и в одиночку, а при необходимости ещё и руководить процессом.
«Честно говоря, я пришёл на склад без каких-то особых ожиданий, но быстро понял: работа мне действительно по душе. И что для меня важно — оплата прозрачная и достойная. Никаких пустых обещаний: здесь можно зарабатывать уже сейчас, не ждать годами какого-то “перспективного” роста», — добавил Роман.
В работе Романа есть два типа товара: резина и диски. К шинам не требуется особых условий хранения — главное — исключить контакт с землёй. С дисками всё иначе.
«Они хрупкие и тяжёлые, с ними нужно работать аккуратно, ведь велик риск испортить товарный вид или помять. Если в процессе обнаруживается диск, непригодный к продаже — скол, трещина, царапина — это фиксируется и отдаётся на гарантийную оценку», — пояснил Роман Пинчуков.
Сотрудник несёт ответственность за испорченный товар только при прямых доказательствах его вины. Во всех остальных случаях компания списывает товар как брак.
Погрузчик или тележка — не просто помощники, а неотъемлемая часть работы. Сам Роман трудится на складе, с клиентами не взаимодействует — этим занимаются магазины, куда отправляют фуры с товаром.
Всему своё время.
Самое приятное — когда всё делается точно в срок и нет нужды возвращаться к задачам, которые по разным причинам требуют переделки. Труд на открытой территории означает столкновение с жарой, дождём и другими погодными явлениями. Но склад частично защищён навесами, так что на условия парень не жалуется.
Несмотря на физически активную работу, Роман находит время на тренировки. Его день расписан по минутам: подъём в 5:50, зарядка до 6:30, завтрак, к 8:00 — на работе, в течение дня — обед и два перекуса, в 20:00 — конец смены, в 20:40 — дома, до 23:00 — ужин, подготовка к завтрашнему дню и сну. Несколько раз в неделю успевает сходить на тренировки.
«Сейчас я вижу, как многие ребята моего возраста всё чаще смотрят в сторону рабочих профессий. И это абсолютно логично: сегодня это реальный залог стабильности, надёжный фундамент, который никуда не денется из-за трендов или кризисов. А все те старые стереотипы о “человеке труда” как о ком-то второсортном давно уже не соответствуют действительности. У нас свои стандарты, свой чёткий ритм, и работать руками честно и вдумчиво сегодня не просто уважаемо, а по-настоящему выгодно», — считает Роман.
Слушать наставников.
Карьера на складе не требует дипломов или специального образования. Достаточно быть ответственным человеком.
«Если ты всё схватываешь на лету, оперативно и чётко выполняешь поручения, то этого уже достаточно, чтобы со временем тебе начали доверять работу с документами», — подчеркнул собеседник редакции.
Он пояснил: каждое перемещение колёс и дисков должно быть зафиксировано. И это тоже сложная работа: записывать, что и куда перемещено.
Новичкам, таким же, как и когда-то сам Роман, парень советует больше прислушиваться ко мнению наставников.
«Не надо бежать впереди паровоза. Лучше смотреть на более опытных коллег, учиться у них, всё делать размеренно. Иначе максимум, что ты заработаешь, — переутомление. Нужно работать спокойно, без суеты, в своём темпе. И параллельно вникать во все тонкости процесса», — подчеркнул он.
Роман предполагает, что грузчиков не смогут заменить никакие технологии даже через десять лет. Но тенденция налицо — с каждым годом процесс становится всё более дифференцированным.
«Раньше было просто: взял товар, загрузил, отправил. Сейчас — один человек берёт товар, передаёт следующему, тот перемещает, потом ещё один этап, и каждый фиксируется — на бумаге или в программе. Появилось много техники, например, терминал сбора данных — рабочие телефоны-сканеры, которые бьют специальный код и отслеживают перемещение товара. Этапов становится всё больше», — отметил Роман Пинчуков.
В эпоху автоматизации и цифровизации складской труд остаётся профессией, где важны не только руки, но и голова. Где опыт ценится выше диплома, а умение работать в команде — выше личных амбиций. И, пока бизнес ищет способы ускорить логистику, простые рабочие, как Роман, продолжают наводить порядок в хаосе — по одной шине, по одному диску за раз.