Парень работящий. Чем профессия грузчика привлекает новое поколение

«Сейчас я вижу, как многие ребята моего возраста всё чаще смотрят в сторону рабочих профессий. И это абсолютно логично: сегодня это реальный залог стабильности, надёжный фундамент, который никуда не денется из-за трендов или кризисов. А все те старые стереотипы о “человеке труда” как о ком-то второсортном давно уже не соответствуют действительности. У нас свои стандарты, свой чёткий ритм, и работать руками честно и вдумчиво сегодня не прос­то уважаемо, а по-настоящему выгодно», — считает Роман.