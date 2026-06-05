Оператор связи и сервис поиска жилья будут вместе бороться с мошенниками

«Антифрод-модели нашей компании ежедневно анализируют десятки миллионов вызовов, выявляя номера с аномальным поведением. Партнёрство с сервисом недвижимости в борьбе с мошенниками — пример того, как технологии телекоммуникационной компании защищают клиентов ведущих цифровых сервисов. Наше решение позволит повысить доверие пользователей к онлайн-сделкам на цифровой платформе операций с недвижимостью», — прокомментировал вице-президент по корпоративному бизнесу МТC Олег Алдошин.