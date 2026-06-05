Оператор связи и сервис поиска жилья будут вместе бороться с мошенниками

Один из ведущих операторов связи и платформа недвижимости договорились о стратегическом сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству (антифрод).
Партнёрство позволит использовать технологические возможности компании для защиты пользователей платформы от раздражающих и потенциально опасных звонков.
В рамках договоренностей компания предоставляет агрегатору недвижимость набор решений на базе технологий Big Data Скоринг для защиты клиентов от спам-звонков. В категорию нежелательных входят нецелевые вызовы с виртуальных, одноразовых или подменных номеров.
Каждый входящий звонок пользователю платформы проверяется по этим критериям в реальном времени, и в зависимости от полученного скорингового балла система принимает решение пропустить звонок или заблокировать его.
Проблема нежелательных звонков особенно актуальна для пользователей платформ недвижимости. Партнёрство позволяет использовать технологические возможности оператора для защиты пользователей, обеспечивая комфортный выбор недвижимости.
«Антифрод-модели нашей компании ежедневно анализируют десятки миллионов вызовов, выявляя номера с аномальным поведением. Партнёрство с сервисом недвижимости в борьбе с мошенниками — пример того, как технологии телекоммуникационной компании защищают клиентов ведущих цифровых сервисов. Наше решение позволит повысить доверие пользователей к онлайн-сделкам на цифровой платформе операций с недвижимостью», — прокомментировал вице-президент по корпоративному бизнесу МТC Олег Алдошин.
«Пользователи, которые размещают объявления о продаже или ищут квартиру, нередко сталкиваются с волной нежелательных звонков. Вместе с партнёром мы хотим улучшить опыт наших клиентов — дать им возможность выбирать жильё без дополнительного давления. Партнёрство позволит нам эффективно противодействовать телефонному мошенничеству и укрепить доверие к цифровым платформам», — отметил генеральный директор Циана Дмитрий Григорьев.