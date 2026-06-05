В центре «Алтай. Сириус» дан старт первым летним программам

Первые летние образовательные программы стартовали в региональном центре одаренных детей «Алтай. Сириус» в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Алтай.
Летняя сессия центра предлагает школьникам три направления для развития и самореализации. В частности, на профильной смене «Молекулярная биология» для обучающихся 8−10-х классов занятия проводят ведущие преподаватели Алтайского государственного аграрного университета. Программа погружает ребят в основы современной генетики и цитологии.
В летнем лагере «Научная мастерская» юные исследователи из 4−5-х классов знакомятся с миром химии и физики через увлекательные опыты и эксперименты. В то же время «Творческая мастерская» разработана для тех, кто хочет освоить цифровое творчество. Под руководством преподавателей центра и специалистов ведущих анимационных студий Республики Алтай дети изучают основы фотографии и композиции, осваивают технологии 2D- и 3D-анимации.
«Лето — это не время для паузы в развитии, а уникальная возможность для интенсивного роста. Наши программы в “Алтай. Сириус” созданы, чтобы заменить пассивный отдых на увлекательное исследование. Когда школьник сам строит робота, видит в микроскоп живую клетку или создает анимационного героя, он не просто получает знания — он влюбляется в науку и технологии», — отметила руководитель центра Наталья Боронкина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.