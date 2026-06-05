В центре «Алтай. Сириус» дан старт первым летним программам

«Лето — это не время для паузы в развитии, а уникальная возможность для интенсивного роста. Наши программы в “Алтай. Сириус” созданы, чтобы заменить пассивный отдых на увлекательное исследование. Когда школьник сам строит робота, видит в микроскоп живую клетку или создает анимационного героя, он не просто получает знания — он влюбляется в науку и технологии», — отметила руководитель центра Наталья Боронкина.