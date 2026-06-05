В деле о мошенничестве с деньгами оборонного завода стало пять обвиняемых

По версии следствия, бывший первый замгендиректора АО «Пермский завод “Машиностроитель”» Сергей Мезенцев, директор по развитию инфраструктуры завода Виталий Волчек и бизнесмены Алексей Рожков и Дмитрий Зайцев совершили мошенничество при закупке оборудования для модернизации оборонного производства на сумму более 100 млн руб. Господин Рожков признал вину и был освобожден под подписку о невыезде. Сергею Мезенцеву инкриминировано еще и хищение 600 тыс. руб. средств предприятия, израсходованных на юридическую помощь. Под стражей в настоящее время находятся господа Волчек и Зайцев, остальным обвиняемым избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.