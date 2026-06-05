Под Волгоградом суд пересмотрит увольнение «с работы мечты» экс-замглавы района Белова

— На допросе следователи объяснили, что он, будучи чиновником, якобы обманывал администрацию — в рабочее время постоянно был в разъездах по своим частным юридическим подработкам. А значит, ни за что получал зарплату — около 5,2 млн рублей за 7 лет. Именно за это ему вменяют мошенничество в крупном размере. В качестве доказательств приложили биллинги его телефона, который в администрации за всё это время побывал всего 142 дня, — указывает BAZA.