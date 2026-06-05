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В Совфеде оценили возможную отмену размещения Tomahawk в ФРГ

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал публикацию издания Politico, в которой говорится, что планы Пентагона по размещению ракет Tomahawk в Германии могут быть пересмотрены. Сенатор отметил, что журналисты порой спешат с выводами, но если информация верна, то это позитивный сигнал.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Будем откровенны, газеты и информационные агентства часто не то что придумывают, а начинают размышлять о фактах, не дожидаясь, пока они состоялись. Если это действительно позиция администрации и руководства соответствующих ведомств США, то это веяние в правильном, здоровом направлении, которое соответствующим образом в позитивном ключе повлияет на развитие ситуации в целом», — заявил Карасин «Ленте.ру».

Парламентарий также напомнил о недавней встрече президента России Владимира Путина с зарубежными журналистами. По его словам, прозвучавшие там тезисы должны дойти до западных столиц и Вашингтона.

Как ранее писала газета Politico, американское оборонное ведомство рассматривает возможность отказа от отправки ракет Tomahawk в ФРГ. Причиной называют страх перед Россией: некоторые чиновники полагают, что Москва воспримет шаг как эскалацию и предпримет ответные действия. Договоренность о поставках была достигнута еще при экс-президенте Джо Байдене.

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