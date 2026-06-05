Михаил Рыхтик: «У каждого проекта есть дата завершения»

Во-первых, социальный эффект не всегда может быть замерен количественными критериями. Более того, возможно надо будет научиться радоваться простому факту отсутствия каких-либо катаклизмов. Т.е. воспринимать «0» как результат. И во-вторых, важно, чтобы планы стратегов, интеграторов, фасилитаторов, модераторов и экспертов (кто придумал таких участников?) имели действительно долговременный эффект. Спешка, как мы помним от одного из киногероев, хороша лишь при ловле блох. В советское время была отработана практика пятилетнего планирования, которая подтвердила свою эффективность. Полагаю, что пока рано говорить о реальных изменениях в регионе, которые напрямую связаны с социальной архитектурой. Но мы умеем ждать и созидать одновременно".