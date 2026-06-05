Ученые выяснили, откуда на самом деле привезли камень для Стоунхенджа

Ученые опровергли гипотезу о том, что шеститонный алтарный камень Стоунхенджа был перемещен на равнину Солсбери ледником. Как сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of Quaternary Science, мегалит был доставлен с северо-востока Шотландии людьми эпохи неолита.
Для установления происхождения камня специалисты провели минералогическое датирование и изучили геологическое строение. Также было выполнено моделирование перемещения древних ледников. Анализ минерального состава и возраста показал, что алтарный камень происходит с северо-востока Шотландии. Моделирование продемонстрировало, что ледники могли перенести камень на юго-восток — в район Доггер-Бэнк, который в настоящее время находится под водами Северного моря. Однако дальше этого лед не продвигался, и камень не мог достичь Солсбери естественным путем.
На основании этих данных исследователи пришли к выводу, что доисторические жители Британии нашли камень в районе Доггер-Бэнк и транспортировали его на юг. Спустя столетия мегалит стал частью мегалитического комплекса Стоунхендж.
В ближайших планах ученых — установить точное место происхождения алтарного камня на северо-востоке Шотландии. Также они намерены выяснить маршруты, по которым в эпоху неолита мог перевозиться этот объект. Как уточняется, путь, вероятно, был тщательно спланирован и проходил по сложному ландшафту, а перевозка осуществлялась поэтапно — по земле и по воде, возможно, с использованием рек и морского побережья.