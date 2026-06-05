Ученые выяснили, откуда на самом деле привезли камень для Стоунхенджа

Для установления происхождения камня специалисты провели минералогическое датирование и изучили геологическое строение. Также было выполнено моделирование перемещения древних ледников. Анализ минерального состава и возраста показал, что алтарный камень происходит с северо-востока Шотландии. Моделирование продемонстрировало, что ледники могли перенести камень на юго-восток — в район Доггер-Бэнк, который в настоящее время находится под водами Северного моря. Однако дальше этого лед не продвигался, и камень не мог достичь Солсбери естественным путем.