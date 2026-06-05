Синоптик Назарова озвучила прогноз на три летних месяца в Ростовской области

По данным синоптика, как минимум до 10 июня сохранится неустойчивая погода. Из-за высокой влажности и влияния циклона кратковременные дожди с грозами будут идти два-три раза в неделю. По ее словам, для региона это норма, так как июнь — самый дождливый месяц. Температура при этом начнет расти: к концу первой декады воздух прогреется до +32 градусов, а ближе к концу месяца вероятны скачки до +35…+36 градусов. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы — около 70 мм.